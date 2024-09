Ad Assemini via al memorial per Alessandro Sanna, morto nell’incidente di viale Marconi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini – Un memorial per ricordare Alessandro Francesco Sanna, il giovane che un anno fa ha perso la vita in viale Marconi a Cagliari: parenti e amici vivranno un momento di condivisione in memoria dell’amato ragazzo. È quasi passato un anno, era il 10 settembre 2023, quando Cagliari si svegliò nel peggiore dei modi: una scia di sangue aveva macchiato l’asfalto, quella di quattro giovani vite, tra i 18 e 20 anni, che avevano infranto sogni e desideri. Un incidente stradale, all’alba, uno schianto contro il destino beffardo che, da quel giorno, ha segnato per sempre il percorso di chi amava Alessandro, Najibe, Simone e Giorgia. Indimenticabili, sono diventati i figli di tutti, perché basta purtroppo un attimo e la vita può volare via, per sempre. Ad Assemini abitava Alessandro Francesco Sanna e per lui l’8, il 9 e 10 settembre, presso il Centro Sportivo di Girau in Via Pasolini, si terrà il primo Memorial.

“Saranno giornate speciali e particolari, dedicate al suo ricordo. Durante questi giorni, prevediamo un grande afflusso di persone, ci sarà inevitabilmente un po’ di rumore e confusione. Vi chiediamo gentilmente di comprendere e supportare l’evento, che è molto importante per noi e per la comunità. Chiedendovi anticipatamente scusa” si legge nel messaggio che accompagna la presentazione dell’evento.