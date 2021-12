A Radio Zampetta Sarda l’ appello per Tricia, una gatta fiv positiva che cerca il calore di una famiglia per adozione o stallo.

Tricia – micia coccolona cerca urgentemente casa per stallo o adozione del cuore – circa 8-10 anni – Fiv positiva con stomatite felina cronica, sottopeso – non abituata ai cani – mangia e si toeletta autonomamente, preferisce il cibo umido, ha bisogno di sicurezza e amore a causa di vissuti negativi.

Ora è in stallo di emergenza ma non possono tenerla ulteriormente, avendo già in casa una gattina di 9 mesi e 2 cani, ovviamente abituati ai gatti ma lei appunto non li tollera.

Da sterilizzare tra qualche mese, attualmente troppo debole per subire interventi.

Urge risposta in giornata! Almeno per stallo!

Se qualcuno volesse aiutarci per i controlli già sostenuti e da saldare, prima visita + test Fiv-Felv costano tot. € 50, mentre per futura sterilizzazione il costo sarà di € 120 circa:

Postepay n. 5333171080791300

MGHSMN84R52F979D

Info: 338.7269415

Rispetto Per Tutti Gli Animali APS – Nuoro

Grazie

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.