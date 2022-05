A Radio Zampetta Sarda l’appello per salvare due gattini in pericolo di vita a Cagliari

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI 50 SFUMATURE DI GATTO PER SALVARE LA VITA DI DUE GATTINI IN PERICOLO DI VITA A CAGLIARI.

Segue l’appello di Giorgia, che lancia un vero SOS per salvare la vita agli unici superstiti di una cucciolata di Cagliari, 2 gattini dolcissimi:

” Questi 2 piccoli si trovano in un posto pericoloso, pare che i fratelli abbiano già perso la vita, restano loro 2, quella tutta grigia è femmina e l’altro è un maschietto.

Fintanto che non riusciamo a trovare casa a quelli in stallo non è possibile accoglierli, a meno che non ci sia un’adozione sicura per loro.

Se così fosse, potremo prenderli, fare trattamento antiparassitario e vermifugo prima dell’adozione, in caso contrario con il pianto nel cuore, saremo costrette a lasciarli la.

Con loro abbiamo visto 2 femmine ed un maschio che sarebbero da sterilizzare, altrimenti salvare loro 2 sarebbe inutile.

I requisiti per l’adozione sono sempre i soliti:

•Vita in sicurezza come membri della famigli

•Sterilizzazione ai 6 mesi

•Iter Consueto di adozione.

In questo caso più che mai le consivisioni potrebbero fare la differenza e salvargli la vita

Per informazioni scriveteci in privato sulla pagina Facebook “50 SFUMATURE DI GATTO ” oppure potete contattare la redazione di radio zampetta sarda e il