A Montevecchio vandali in azione, distrutta anche la cassetta della posta dell’800 riportata a casa 15 anni fa

Montevecchio sotto attacco dei vandali.

Da sabato notte sono comparse scritte su muri, finestre, contatori, persino sui vecchi distributori del garage e sulla cassetta della posta dell’800. I carabinieri avrebbero già individuato i responsabili.

Infuriati i cittadini, in particolare per la cassetta della posta dell’800, tolta e portata al museo delle poste a Roma per il suo grande valore storico e poi riportata 15 anni fa a Montevecchio grazie all’impegno di cittadini e amministrazione.

Montevecchio, la miniera di piombo e zinco più grande d’Europa: la concessione mineraria porta i numeri Montevecchio 1, Montevecchio 2 e Montevecchio 3 e furono concesse e firmate il 28 aprile 1848 da re Carlo Alberto nel campo di Peschiera durante la prima guerra d’indipendenza.

Indignazione per gli atti vandalici di tutti gli abitanti della frazione mineraria e di tutti i migliaia di nati a Montevecchio sparsi in Sardegna e in Italia, dal Veneto alla Sicilia.