A Iglesias luminarie accese dal weekend e cresce l’attesa per Shade: “Un Natale di grandi eventi”

Iglesias – Prove tecniche per le luminarie di Natale: dal 3 dicembre la città si trasformerà per le feste che culmineranno con il grande concerto di capodanno. Il sindaco Mauro Usai: “Un investimento pensato per le nostre attività commerciali che in questo periodo hanno bisogno del nostro totale supporto”.

Non solo luminarie, ma grandi eventi animeranno, per tutto il mese di dicembre, lglesias: “La risposta migliore alla crisi è proprio questa e le risorse economiche provengono dal grande investimento di questi anni”.

La città, infatti, grazie alle iniziative portate avanti dal Comune, prima, tra tutte, quella delle visite guidate ai siti minerari che ha richiamato centinaia di turisti, ha incrementato le entrate pubbliche.

“Questo per me – prosegue Usai – sarà l’ultimo Natale da sindaco di questa consiliatura.

Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto, della mia squadra e dei nostri consiglieri comunali.

Abbiamo affrontato difficoltà inimmaginabili e nonostante questo siamo riusciti a fare tantissimo per Iglesias. Perchè prima di essere amministratori siamo iglesienti e in questa città ci viviamo, coltiviamo le nostre passioni, custodiamo i nostri affetti, nutriamo il presente mettendo le basi per il futuro”.