Svaligia nove auto a Carbonia, 50enne bloccato e arrestato da polizia e carabinieri

Ha svaligiato nove auto, rubando di tutto, e se nessuno avesse lanciato l’allarme avrebbe continuato la sua razzia. Un 50enne di Carbonia, pregiudicato, è stato bloccato e arrestato da polizia e carabinieri in via Veneto, non distante dalla zona dell’ospedale Sirai. Il cinquantenne, incappucciato, ha spaccato numerosi finestrini delle macchine. Gli agenti l’hanno trovato con tanti oggetti rubati dalle vetture e l’hanno arrestato, in flagranza, per furto aggravato.