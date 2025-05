A Giovanni Boi e Clementina Balletto i complimenti dell’amministrazione per il Best Delegate Award

Ieri, sabato 24 maggio 2025, il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e la vice presidente Marzia Cilloccu hanno ricevuto nel Palazzo Civico di via Roma 145 a Cagliari gli studenti Giovanni Boi e Clementina Balletto che si sono distinti per aver ricevuto il Best Delegate Award, un riconoscimento internazionale ottenuto a Singapore nel corso del CWMUN – Change the World Model United Nations 2025.

I due studenti che frequentano rispettivamente il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” e Liceo Ginnasio “G.M. Dettori”, sono stati accolti nella Sala del Sindaco al secondo piano del Municipio, insieme a familiari e amici, per ricevere i complimenti dell’amministrazione per essersi distinti tra oltre 400 coetanei.

A rendere orgogliosa la città isolana il fatto che il CWMUN sia uno dei più prestigiosi progetti di diplomazia simulata al mondo, promosso da Associazione Diplomatici, ONG in status consultivo speciale con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Il Best Delegate Award rappresenta il massimo riconoscimento individuale assegnato alla miglior delegazione tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il progetto, svoltosi dall’8 al 10 maggio 2025 presso il Suntec Convention Center di Singapore, ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti provenienti da scuole e università di tutto il mondo.

Un contesto altamente formativo e multilingue, che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali dell’attualità internazionale, tra cui geopolitica, diplomazia, diritti umani e sviluppo sostenibile.

L’evento è stato inaugurato dall’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Dante Belardi, dal Presidente dell’Associazione Diplomatici, Claudio Corbino, e da Giorgio Cuscito, analista esperto di dinamiche indo-pacifiche e membro del board di LIMES, prestigiosa rivista italiana di geopolitica.

L’eccellente performance dei due studenti non solo testimonia le loro capacità personali, ma rappresenta anche un significativo riconoscimento per le scuole di appartenenza, che hanno saputo promuovere e valorizzare percorsi di formazione internazionale e cittadinanza attiva.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il valore del Change the World come piattaforma educativa d’eccellenza, capace di fornire ai giovani strumenti di analisi, confronto e cooperazione, fondamentali per affrontare con consapevolezza le sfide del mondo contemporaneo.