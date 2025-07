“La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre” di Marilù Oliva è il settimo appuntamento delle Anteprime estive del dicembre letterario – X edizione, pensato dal Club Jane Austen isolano. Sempre sul filone della filosofia sposata dal Festival che vuole “abitare i luoghi” questa volta più che mai lo spazio sacro scelto è contestuale al libro presentato. L’appuntamento con la scrittrice è infatti previsto per le ore 19 di venerdì 25 luglio nella Chiesa di San Pietro di Galtellì. Un luogo sacro e suggestivo, che ospita al suo interno affreschi dell’antico e nuovo testamento, attende il pubblico per un appuntamento speciale che intreccia parola, teatro e memoria.

Eva, Lia, Rachele, Miriam, Giuditta, Susanna, Maria Maddalena e delle altre donne delle sacre scritture: donne potenti, complesse, vive, che emergono in maniera tridimensionale grazie alla scrittura sensibile e documentata di Marilù Oliva. Delle insolite voci che emergono dalla Bibbia con nuova luce – centrali, appassionate, irriducibili. Un racconto corale che invita a rivedere la Storia con occhi nuovi. L’ingresso è libero e gratuito.