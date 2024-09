A Cuglieri un murale in ceramica della Madonna della panada di Maiorca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal viaggio svolto questa estate in Sardegna di un gruppo di giovani cavalieri dell’Ordine di Santa Maria della Panada di Maiorca, è nata l’idea di poter collocare a Cuglieri, nel secondo paese che hanno avuto modo di visitare, un murale ceramico, realizzato a Valencia, in Spagna, nella città di Riba-roja de Túria dall’artista Enrique San Antonio Gadea.

“Ogni piastrella – dichiara l’artista valenziano – è stata fatta a mano e verniciata con uno smalto del XV secolo, il disegno della Vergine viene trasferito sul pannello della piastrella con la tecnica dello stencil e poi dipinto a mano con ossido di cobalto. Infine, viene cotta in un forno per ceramica a 980 gradi Celsius. Questo murale ceramico che riproduce l’immagine titolare di questa devozione della Madre di Dio della Panada, che si venera nella Ermita de Sant Honorat di Maiorca, è stato commissionato da Jordi Llabrés y Sans, giovane cavaliere maiorchino, che insieme ad un animato gruppo ha ridato impulso al culto e da lui quindi donato a Veronica Matta, prima dama in Sardegna dell’ordine mariano di Santa Maria della Panada di Maiorca”.

“Immersi – dichiara – Jordi – in uno straordinario itinerario regionale al gusto di panadas, guidato dall’antropologa Veronica Matta che al piatto tipico ha dedicato un importante lavoro di ricerca sul campo, abbiamo avuto la possibilità di poter percorrere i differenti punti del futuro Cammino della Madonna della Panada, attraverso il percorso ideato e promosso dall’associazione Sa Mata, “La via della panada”, che ci ha condotti da Assemini a Cuglieri fino a Oschiri, per conoscere le tre comunità principali che in Sardegna producono sa panada”.

“Quest’opera – dichiara Veronica Matta – segna una tappa importante nella costruzione di un itinerario storico, naturalistico e spirituale tra le isole del mediterraneo: Baleari e Sardegna. Dalla via al Cammino della Madonna della panada – continua Matta – toccheremo dunque molte tappe, anche temporali, tra passato e presente, cogliendo ogni significativo elemento utile a illuminare tutti i versanti sui quali la specialità ha fatto valere la sua presenza: da quello alimentare, ovviamente, a quello economico, sino ad arrivare – particolare di eccezionale valore – a quello religioso”.

L’opera verrà collocata a Cuglieri nel laboratorio “Le Dolci Note” di Sonia Angotzi, giovane imprenditrice che insieme alla madre Rita Fenu, hanno ottenuto il riconoscimento Pat per la panada di antica tradizione cuglieritana grazie al supporto dell’associazione “Sa Mata, l’albero delle idee” e dell’Agenzia regionale Laore. “Siamo davvero commosse e grate a Jordi, ai cavalieri e al fondatore Francisco Salleras Juan, non ci aspettavamo un dono così importante – dichiarano madre e figlia – la panada che tiene in mano la Madonna in questo murale riporta fedelmente il nostro simbolo, che contraddistingue le nostre panadas per qualità e fedeltà storica al disciplinare di produzione”.