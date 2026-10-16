Pro Service, Zedda:«Convocherò una Conferenza metropolitana sulla gestione e sull’operatività di Pro Service»

La Città Metropolitana di Cagliari condivide le preoccupazioni espresse dal Sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, in merito ai ritardi e alle criticità riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati a Pro Service, con particolare riferimento agli interventi di igiene ambientale, disinfestazione e derattizzazione nelle strade e negli istituti scolastici.

«Si tratta di servizi essenziali – afferma il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda – che incidono direttamente sulla tutela della salute pubblica, sulla sicurezza delle comunità e sulla qualità della vita dei cittadini. Le difficoltà segnalate dai Comuni, dai dirigenti scolastici e dalle tante studentesse e dai tanti studenti che, anche oggi, protestano giustamente per le condizioni degli istituti scolastici, meritano la massima attenzione e richiedono risposte concrete, tempestive e condivise».

Basti, come esempio, il finanziamento nazionale, per gli impianti di condizionamento di tutte le scuole d’Italia, di 20 milioni di euro. Solo gli edifici della città metropolitana di Cagliari avrebbero bisogno di 15 milioni. «Per questo motivo la Città Metropolitana di Cagliari – prosegue il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda – intende affrontare la situazione con un approccio improntato alla responsabilità istituzionale, alla trasparenza e alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. Convocherò il prima possibile una Conferenza Metropolitana, dedicata alla gestione e all’operatività di Pro Service, società in house partecipata dalla Città Metropolitana di Cagliari, con l’obiettivo di analizzare le criticità, verificare lo stato dei servizi e individuare gli interventi necessari per superare i ritardi e garantire risposte adeguate ai territori».

La tutela della salute pubblica, la sicurezza delle scuole e il decoro urbano rappresentano per l’Amministrazione metropolitana delle priorità, pertanto saranno promossi tutti gli approfondimenti necessari affinché l’operato della Pro Service sia efficiente, garantendo così ai cittadini servizi all’altezza delle aspettative delle comunità amministrate.