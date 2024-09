Luna si è smarrita a Quartu, aiutiamola a tornare a casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

SOS ALLA RICERCA DI LUNA, RITROVATA E FATTA SCAPPARE A

QUARTU TRA VIA PERUGINO E VIA BENEDETTO CROCE.

Il ritrovamento di Luna tra via Benedetto Croce e via Giotto è durato a tempo di record, dopo qualche minuto dal recupero è stata fatta scappare da via Perugino direzione via Benedetto Croce a Quartu.

Si invita a collaborare controllando i giardini, garage tra via Perugino, via Benedetto Croce, via Giotto e tutte le traverse a intersezione delle vie interessate.

Luna è una gatta bianca, pelo lungo, sterilizzata, un pò timida solo con la collaborazione di tutti i residenti della zona le possibilità del suo ritrovamento possono dare buon esito.

Per qualsiasi avvistamento contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632.

Si ringrazia per la collaborazione e le condivisioni.