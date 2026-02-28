Maracalagonis centro, periferie e Torre delle Stelle protette dall’occhio elettronico. E’ stato affidato dalla polizia Locale sotto la guida del Comandante Cesare Pisu, a una ditta specializzata il ripristino e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale.

L’affidamento ha previsto la stipula di un contratto che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché i servizi di gestione e collegamento alla Centrale Operativa attiva H24, al fine di garantire il costante monitoraggio e il corretto funzionamento dell’intero sistema.

“L’intervento consentirà di ripristinare pienamente l’efficienza degli apparati esistenti, assicurando maggiore continuità operativa, tempestività negli interventi tecnici e un significativo potenziamento delle attività di controllo e tutela della sicurezza urbana” spiega la sindaca Francesca Fadda.

“L’Amministrazione conferma ancora una volta così il proprio impegno nel rafforzare gli strumenti di prevenzione e presidio del territorio, a beneficio della sicurezza e della tranquillità della comunità”.

Si è provveduto inoltre “all’adeguamento della cartellonistica informativa relativa alla presenza degli impianti di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini in stretta collaborazione con il nostro DPO IVAN ORRÙ”.