𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮 𝗹’𝗮𝗽𝗽 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗮 𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗮𝘀𝗵 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗼

Centro Cash, Societร sarda specializzata nel settore Cash and Carry, parte del Gruppo ABBI della F.lli Ibba, inizia da oggi la collaborazione con lโ€™app Too Good To Go.

Too Good To Go รจ lโ€™applicazione per smartphone che permette ai commercianti e ai ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata e ai consumatori di acquistare โ€œMagic Boxโ€ a un terzo del prezzo di vendita, impegnandosi quotidianamente nella lotta contro lo spreco alimentare.

Centro Cash, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e allo spreco alimentare, in qualitร di operatore B2B, ha deciso di dare il suo supporto offrendo ai propri clienti professionisti lโ€™iscrizione a condizioni di miglior favore.

Il funzionamento dellโ€™app รจ molto semplice e ha lo scopo di rendere disponibili al pubblico i prodotti rimasti invenduti. I consumatori si geolocalizzano, cercano i locali aderenti e acquistano direttamente sullโ€™app le Magic Box, i sacchetti anti-spreco a sorpresa, a un terzo del prezzo originale. In questo modo, oltre a far bene allโ€™ambiente, evitando che il cibo venga sprecato, il professionista ha la possibilitร di ottenere un ricavo ulteriore ed i clienti di acquistare del buon cibo a un prezzo inferiore.

โ€œI temi di sostenibilitร sono per noi di Centro Cash centrali giร da molti anni. La partnership con Too Good

To Go รจ la naturale evoluzione di questa sensibilitร . Allโ€™interno dei nostri punti vendita saremo portatori di questo messaggio e faremo in modo di informare il maggior numero possibile di professionisti con lโ€™augurio che possano essere numerosi a partecipare. Aderire a questo progetto crediamo sia unโ€™azione che contribuisca al rispetto dellโ€™ambiente ed una buona opportunitร sia per il commerciante che per il cliente finaleโ€, queste le parole di Giorgio Annis, Amministratore Delegato di Centro Cash.

โ€œLa nostra missione รจ quella di ispirare, sensibilizzare e fornire a tutti gli strumenti per contrastare lo spreco alimentare; e questo nostro intento risulta ancora piรน significativo in questa giornataโ€, sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. โ€œLโ€™avvio di questa nuova collaborazione รจ un esempio concreto di quanto sia importante includere tutti, commercianti e consumatori in primis, nella lotta contro gli sprechi di cibo e compiere cosรฌ un gesto significativo per lโ€™ambienteโ€.

Lโ€™inizio delle attivitร รจ oggi 5 febbraio, in occasione della 9^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Il personale dei punti vendita di Centro Cash รจ a disposizione per fornire maggiori dettagli ai propri clienti.

Centro Cash opera con le unitร commerciali di Oristano, Olbia, Nuoro, Cagliari alle quali si aggiungerร , entro lโ€™estate, il quinto punto vendita di Sassari.