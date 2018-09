VenerdÃ¬ a Cagliari la presentazione del trentatreesimo Premio DessÃ¬

Immancabile appuntamento di fine settembre a Villacidro con il Premio “Giuseppe Dessì” : da domenica 23 fino al 3 ottobre, nella cittadina ai piedi del Monte Linas, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, si celebra la trentatreesima edizione del concorso letterario intitolato allo scrittore sardo (1909-1977), che qui aveva le sue radici.

Un ricco cartellone di eventi culturali – incontri con gli autori, presentazioni editoriali, spettacoli, musica, laboratori – farà come sempre da cornice e prologo alla serata dedicata alle premiazioni, in programma sabato 29. A contendersi gli allori, i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni, Narrativae Poesia, in cui si articola il premio, selezionati fra gli autori delle 402 opere iscritte quest’anno al concorso (263 per la Narrativa e 139 per la Poesia) dalla commissione giudicatrice presieduta daAnna Dolfi: ne fanno parte Mario Baudino, Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Massimo Onofri, Stefano Salis, Gigliola Sulis e il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci.

Promossa e organizzata dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” e dal Comune di Villacidro col patrocinio dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna,del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del GAL Linas Campidano, la trentatreesima edizione del Premio Dessì verrà presentata alla stampa venerdì 7 settembre a Cagliari, presso la sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta. All’incontro con i giornalisti, con inizio alle 10.30, interverranno il sindaco di Villacidro Marta Cabriolu, il responsabile delle relazioni esterne della Fondazione di Sardegna Graziano Milia, il presidente della Fondazione DessìPaolo Lusci e Duilio Caocci in rappresentanza della giuria del Premio.

Nel corso della conferenza stampa verranno annunciati i nomi dei finalisti delle due sezioni (narrativa e poesia) del concorso letterario e dei vincitori dei due Premi Speciali assegnati rispettivamente dalla giuria e dalla Fondazione di Sardegna.

