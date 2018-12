Spray urticante alla festa di compleanno in Sardegna, soccorsi due giovanissimi. Allarme anche in vista del Capodanno: lo spray è vietato nelle principali piazze sarde. Ma in una festa avvenuta sabato sera, è scattato il panico: l’episodio è avvenuto a Ozieri, dove alcuni ragazzo hanno “sparato” lo spray urticante nell’aria, costringendo i presenti a chiamare l’ambulanza per soccorrere due ragazzi con fastidi alla gola. La festa dei 18 enni con il dj è ripresa ma è finita intorno alle 5 del mattino, quando qualcun altro che ripetuto l'”impresa” sparando nuovamente lo spray nell’aria.

Ultima modifica: 31 dicembre 2018