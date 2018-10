Maltempo, allagamenti a Pula e Sarroch. Medio Campidano in allerta

Nuove piogge e un forte vento minacciano le zone interessate questa mattina dal violento nubifragio che ha causato la chiusura momentanea al traffico della ss 195. A Santa Margherita di Pula sono esondati dei piccoli corsi d’acqua che hanno invaso la carreggiata di fango e detriti. Allagamenti anche a Pula e a Sarroch. Diramata l’allerta meteo per piogge, vento e temporali sino alle 23,59 del 10 ottobre. Anche il Medio Campidano sarà investito da questa forte ondata di maltempo, come ha comunicato il sindaco di Samassi attraverso il portale del comune. “Nel corso di queste giornate” come spiega il fisico dell’atmosfera e meteorologia Luca Tiberti, “sono sotto gli occhi di tutti gli intensi temporali, con annesse forti piogge e un gran numero di scariche elettriche, che stanno investendo l’isola. Ottobre si prevede come, i suoi precedenti, mese con temperature ancora una volta superiori alle medie normali di questo periodo, con umidità elevata a causa della scarsa ventilazione al suolo. Questo mix, che è alla base della formazione dei classici “temporali di calore”, non può che significare altre pesanti piogge in vista per la Sardegna, in un contesto costantemente caldo e umido e, quindi, con estremi termici assai rilevanti e anomali per questo periodo dell’anno. I temporali potrebbero essere localizzati solo in alcune zone dove si potrebbero verificare delle vere e proprie alluvioni. In altre, neanche una precipitazione. Al momento non sono previsti cambiamenti e una raccomandazione opportuna è quella di controllare la pulizia dei tombini vicini alle abitazioni e, se questi fossero ostruiti, è opportuno liberarli dalle sterpaglie o dalle altre ostruzioni. Questa piccola accortezza può significare molto nel caso in cui le piogge fossero intense e persistenti per più ore”.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018