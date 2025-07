ADOZIONE DEL CUORE PER ELSA E TOMMY.

Sono 2 meraviglie, fratellino e sorellina di circa 3 mesi, sono stati recuperati sotto una macchina da una volontaria dal cuore grande.

Sono molto affiatati e vivono in simbiosi, quando dormono si abbracciano e si succhiano il pelo a vicenda, sono molto giocherelloni, trasmettono tanta gioia e tenerezza.

Hanno il pelo semilungo, sono stati trattati con gli antiparassitari e godono di ottima salute.

Vivono in una gabbia degenza, hanno il diritto di avere una rivalsa dalla vita e di trovare una famiglia che possa offrire tanto amore.

Si trovano in stallo a Cagliari, potete contattare la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Adozione Responsabile e Consapevole che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada, favorevoli alla sterilizzazione.

POTETE PRENOTARE L’ ADOZIONE, PARTIRE E AL VOSTRO RIENTRO PROCEDERE CON L ‘ INSERIMENTO.

Aiutateci con le condivisioni, grazie.