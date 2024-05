Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villanovaforru – Crolla una torre anemometrica, oltre novanta metri di acciaio accartocciati al suolo. Il sindaco Onnis: “Mi piace pensare che sia stato il vento. Rifiuta di farsi imbrigliare. Possiamo affidarci alla terra, capace di difendersi da sola?”. Un evento accaduto la notte scorsa tra le colline al confine con Sanluri: una attrezzatura inerente ai giganti del vento che dovrebbero sorgere nel territorio, contro le quali è in atto l’opposizione da parte dei cittadini capitanati dagli amministratori. Lo ha comunicato il primo cittadino Maurizio Onnis che ha aggiunto: “Gli investitori dell’eolico hanno un motivo in più per stizzirsi”. Per fortuna, nei dintorni dell’enorme torre non era presente nessuno poiché è crollata durante la notte.