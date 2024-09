Villacidro, una canzone per ricordare gli omicidi del pozzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Con “The Bad Times Are Gone”, Mauro Vacca e la sua band hanno voluto dedicare un “piccolo tributo a due anime gentili e sfortunate”. Il testo? “I tempi duri sono finiti”, parole scritte proprio da Pietrina e adattate in inglese dall’artista. Sono passati 17 anni da quando, per motivi diversi, Pietrina, una abitante del luogo, e Tiziano, camionista di Samassi, vennero brutalmente colpiti, feriti gravemente, e gettati dentro una cisterna. Prima la donna, forse per un tentativo di violenza da parte dei suoi aguzzini, poi l’uomo che consegnava frutta e verdura: aggredito per essere derubato, aveva 5 euro in tasca. Colpito con un’arma da fuoco, fu poi catapultato nel buio dove già si trovava Pietrina da 12 giorni, priva di vita. Un dramma che scosse l’Isola intera, due lutti che hanno segnato per sempre la vita della 41enne, del 33enne e quella delle loro famiglie. Impossibile dimenticare anche se sono trascorsi oltre 15 anni e, attraverso la musica, l’arte delle note, ecco un brano che racchiude un simbolico omaggio, denso di significato: “Ho adattato le parole di Pietrina in inglese tanto tempo fa e ora con piacere sono pronto a condividerle.

Un tempo hanno vissuto nell’energia dei Villains, ora hanno trovato casa in un piccolo rifugio costruito con l’aiuto di vecchi e nuovi compagni.

Ho detto a Pall Jenkins dei Black Heart Procession: “Questo brano lo immagino cantato solo da te, ma non oso chiedere…”

Lui ha risposto “Mandamelo.”

Ho chiesto a James F Johnston: “Posso usare un tuo dipinto?” Lui ha risposto: “Please, go ahead.”

Ho chiesto a Roberto Gioffrè il suo basso caldo, a Giacomo Salis la sua batteria, a WAS e Roberta i loro cori angelici.

E loro ci sono stati.

Ho chiesto a Lilith-rita Oberti, “Ti va di leggere per me le parole di Pietrina?”. Non ha esitato” ha comunicato Vacca attraverso i social.

“The bad times are gone” è uscita il 13 agosto, “Pietrina avrebbe compiuto 58 anni quel giorno. Tiziano sarebbe stato un fresco 50enne e magari ci si sarebbe beccati in capannone per un caffè alla macchinetta”.

La canzone “è nata nel 2010 e ha vissuto per un po’ nelle infuocate (e dissetate) vicende live di Vanvera and the Villains. Il buon Roberto è tornato col suo basso a scaldare la versione definitiva e ha messo un po’ di piume dorate per dar lustro alla causa di The Golden Birdies”.

Un testo composto dalla donna che amava scrivere pensieri, poesie e tra queste “I tempi duri sono finiti”: “E’ stato molto duro ma adesso va proprio meglio i tempi duri sono finiti,

finiti per un bel po’

Le foglie brillano nel sole ed io sorrido in me.

Tu ed io ad osservare il resto a un angolo di strada.

Macchine, autobus, aerei e gente passano…

però non ci interessa.

Noi vogliamo sapere,

noi vogliamo scoprire

negli occhi l’uno dell’altra che i tempi duri sono finiti, finiti almeno per un po’

I tempi duri sono finiti

I tempi duri sono finiti

I tempi duri sono finiti

finiti per un po’”.