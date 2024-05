Ussana, il parco giochi comunale arricchito con altri passatempi donati dalle mamme

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non sono giocattoli dimenticati dai bambini che, ultimate le ore ludiche all’aria aperta, rientrano a casa, bensì sono parcheggiati in mezzo al parco a disposizione di tutti. Una pratica che è sempre più diffusa, quella dei giochi condivisi, e che arricchisce il tempo da trascorrere in compagnia dopo le ore scolastiche. Il bel tempo, oramai, è prossimo a prendere il sopravvento e le serate al parco saranno una routine quotidiana: una solidarietà tra mamme per il bene dei piccoli che, con impegno e fantasia, avranno un motivo in più con cui giocare. “Lasciamo a disposizione per tutti i bimbi che verranno a giocare.

Ho notato che molti giochi da noi lasciati sono stati presi, magari pensando che qualcuno li avesse dimenticati” spiega una delle promotrici. Nessuna dimenticanza, insomma, un’area giochi solidale con le attrazioni messe a disposizione dai cittadini.