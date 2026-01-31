È accaduto verso le 13,30 in via Roma, “mi sono fermata per far attraversare il bambino, nelle strisce rialzate, e un suv mi ha superato sulla sinistra a tutta velocità. Considerata la velocità, non sono riuscita a capire chi fosse” spiega una testimone. La donna si è assicurata che il bambino stesse bene prima di ripartite.

Una dinamica non nuova quella di superare in prossimità delle strisce pedonali o, comunque, i veicoli fermi lungo la carreggiata senza tener conto che davanti alla vettura ci sia un pedone impegnato nell’attraversamento della strada.

“Corrono come pazzi” commentano diversi cittadini che evidenziano la problematica comune a molti territori del sud Sardegna.