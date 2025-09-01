“Un’opera d’arte in ricordo di Emanuela Loi, quale unica Poliziotta ad essere deceduta in un agguato di Mafia”.

È l’obiettivo della raccolta fondi organizzata su GoFundMe in occasione del prossimo raduno del 51°Corso della Polizia di Stato, che si terrà a novembre in Sardegna, quando verrà consegnata l’opera realizzata in onore dell’agente, originaria di Sestu, morta nella strage di via D’Amelio.

“Come ogni anno – scrivono gli organizzatori – il raduno unisce momenti di comunione e preghiera in ricordo di colleghi pari corso che, purtroppo, ci hanno prematuramente lasciato”.

“A novembre – continuano – sarà organizzato in Sardegna: il Centro di Formazione è l’unico che forma gli Operatori SCORTA, sito in Abbasanta, in provincia di Oristano”.

L’opera che si intende donare attraverso la raccolta fondi “consiste di un altorilievo commissionato all’artista sarda Paoletta Dessy, composto da una struttura lignea, una parte in gesso e una parte dipinta”.

“Delle onde – proseguono – rappresentano e suggeriscono nell’intento dell’artista i capelli ricci di Emanuela e allo stesso tempo ricordano le chiome di un albero che affonda le sue radici nel terreno della legalità, o le onde del mare che si infrangono contro i muri di omertà”.

“L’opera – spiegano gli organizzatori – è pensata per non essere statica ma può arricchirsi nel tempo grazie all’aggiunta di nuovi elementi, espandendosi grazie al contributo e al sacrificio di chi crede nella giustizia e per essa lotta: questo ricorda i terreni confiscati alla malavita e usati per creare lavoro e opportunità”.

Questa raccolta, insieme ad altre riguardanti le forze dell’ordine, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/it-it/c/blog/raccolta-fondi-forze-ordine