Un grave episodio di vandalismo ha scosso la quiete notturna di Ulassai. La segnalazione, giunta in redazione da un cittadino indignato, riguarda il danneggiamento di circa dieci veicoli, tra auto e camper, parcheggiati nei pressi del campo sportivo Gedili. Ignoti, durante la notte, hanno forato sistematicamente gli pneumatici dei mezzi, compiendo un gesto tanto vile quanto inspiegabile, che ha generato sconcerto e preoccupazione tra i residenti. Non sono ancora chiare le motivazioni dell’accaduto, né vi sono informazioni utili per risalire ai responsabili. Si tratta con ogni evidenza di un’azione premeditata, che desta allarme per l’entità del danno e per la tranquillità compromessa di una comunità solitamente serena.