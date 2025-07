Turisti irrispettosi nuovamente al centro dell’attenzione: in gruppo sulle dune di Is Arenas. Beccati mentre camminano sulla soffice sabbia bianca e c’è anche chi si siede per ammirare il paesaggio.

Protette, da salvaguardare e non da calpestare: se la legge non interviene almeno il buon senso dovrebbe prevalere: questa è la tesi di chi ha immortalato il gruppo di turisti nella località del Sulcis Iglesiente, ammirata e invidiata per la sua bellezza indiscussa.

Le dune preziose composte da candida sabbia e dalla tipica vegetazione non permettono infatti, per la corretta conservazione, la scalata, ma, come ogni anno, vengono prese d’assalto da chi proprio non può resistere al fascino di ammirare il paesaggio dall’alto. Si apre così la polemica tra chi è contrario e arrabbiato per la natura non rispettata e chi, invece, non ritiene sia dannoso per la particolarità ambientale.

Da poco è stata istituita la compagnia barracellare che è di grande ausilio alla polizia municipale: a loro il compito di vigilare su un ampio territorio che ogni estate richiama migliaia di turisti. Un lavoro complesso e molto articolato, insomma, fermare e redarguire tutti gli incivili è pressoché impossibile: basterebbe solo più rispetto verso il bene di tutti.