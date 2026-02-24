Tuerredda, pescano illecitamente polpi, ben 10 kg confiscati dalla Compagnia Barracellare: “Intensificheremo i controlli”.

Nella mattinata odierna durante un’attività di controllo del litorale ed in particolare nella spiaggia di Tuerredda il personale della Compagnia Barracellare di Teulada diretta dal Cap. Remo Santilli, in collaborazione con il C.F.V.A della stazione di Teulada, hanno proceduto al sequestro e alla confisca contro ignoti do circa 10 kg. di pescato (polpi) più attrezzatura da sub.

Il tutto era contenuto all’interno di un borsone abbandonato da una persona che alla vista degli agenti si è dileguata all’interno della vegetazione confinante con l’arenile. La ricerca da parte del personale operante ha dato esito negativo. La Compagnia Barracellare comunica che saranno intensificati i controlli nelle varie spiagge del litorale per combattere gli illeciti.