Tragedia in viale Poetto a Quartu, si schianta con l’auto contro un palo e muore

Drammatico incidente in viale Poetto a Quartu. Un uomo, dopo aver perso il controllo della sua automobile, è andato a sbattere violentemente contro un palo ed è morto sul colpo. L’impatto è stato tremendo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i Vigili del fuoco, la polizia, gli agenti della polizia Locale di Quartu impegnati per i rilievi e un’ambulanza del 118.