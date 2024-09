Tragedia in pista, muore a 32 anni il pilota Luca Salvadori, il grande cordoglio dei fan

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una carriera luminosa e tutta una vita ancora davanti spezzate ieri mentre faceva ciò che amava, correre. Il motociclista 32enne Luca Salvadori se ne è andato questa notte in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’incidente motociclistico avvenuto ieri poker sul tracciato stradale di Frohburg durante le qualifiche della tappa finale dell’IRRC (International Road Racing Championship). A comunicarlo è la Trident, fondata dal padre Maurizio, a nome della famiglia del campione di superbike con poche strazianti righe: “Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell’IRRC in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca”. Una passione, quella per i motori, che Luca ha sempre avuto ed ereditata sicuramente da papà Maurizio, la cui società Trident Music dal 2006 ha dato il nome anche dell’omonimo team di F2 e F3.