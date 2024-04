Torre delle Stelle, libri in riva al mare per una ventata di cultura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via gli smartphone e bentornati ai libri di una volta, se sono a due passi dalla splendida spiaggia, a pochi chilometri da Cagliari, ancora meglio: un’iniziativa, infatti, quella messa in atto dall’associazione che si ritrova tra i locali della biblioteca di Sinnai per seguire le lezioni, che propone di installare degli armadietti nei punti principali della località al fine di promuovere e incentivare la lettura. Una pratica che si sta diffondendo sempre più, quella di mettere a disposizione i libri donati dalla comunità e per tutti. Non solo: tramite un passaparola sui social, l’università, il parco e il gruppo facebook di Torre delle Stelle, in sinergia tra loro, propongono di donare anche libri in lingua straniera “al fine di allietare i caldi pomeriggi estivi dei nostri ospiti inglesi, francesi, tedeschi, russi”. Insomma, spazio alle semplici ma ricche iniziative che dimostrano che, con poco, si può fare veramente tanto.