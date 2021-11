Sos per Tommy: “E’ stato smarrito in via Laconi a Cagliari. Aiutateci a ritrovarlo, c’è una ricompensa”

A Radio Zampetta Sarda sos per ritrovare Tommy smarrito a Cagliari in via Laconi. Condividiamo per ritrovarlo. Tommy si è perso il 24 ottobre scorso a Cagliari, nei pressi di via Laconi. Si tratta di un meticcio – piccola taglia – pelo lungo colore nero e beige. È molto attaccato al padrone e non si era mai allontanato da lui, potrebbe quindi essere impaurito e spaventato. Ci sono state due segnalazioni presso il Centro Commerciale Le Fornaci, ma le ricerche continuano. Si offre ricompensa. In caso di avvistamento per favore contattateci al 328 077 5267.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.