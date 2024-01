Teulada come un borgo incantato, la Befana scenderà dal campanile per portare doni e sorrisi

Il 5 gennaio, la piccola comunità di Teulada si prepara ad accogliere un evento unico e magico: la discesa della Befana per la prima volta dal campanile della Chiesa.

La Befana, figura leggendaria del folclore italiano, è conosciuta come una vecchia signora che vola su una scopa nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, portando doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. A Teulada, però, la Befana ha deciso di rendere il suo arrivo ancora più spettacolare, scendendo dal campanile della Chiesa principale.

L’evento, organizzato dalla Proloco e sostenuto fortemente dall’Amministrazione Comunale, attira ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutto il Sulcis.

La discesa della Befana dal campanile è un momento di grande attesa e emozione per i bambini, che si radunano in piazza per assistere a questo spettacolo unico.

Alle ore 18.00, le campane della Chiesa inizieranno a suonare, segnalando l’arrivo imminente della Befana. I bambini, con gli occhi pieni di aspettativa, guarderanno verso l’alto, pronti a vedere la figura della vecchia signora che scende lentamente dal campanile, sospesa da una fune. Vestita con il suo caratteristico abito nero e il cappello a punta, la Befana sorprenderà tutti con la sua agilità e grazia.

Una volta atterrata in piazza, la Befana distribuirà dolcetti e piccoli regali ai bambini presenti.

“L’evento non si limita solo alla discesa della Befana, ma offre anche intrattenimento per tutta la famiglia. Dalle 16.30, nei giardini del Palazzo Baronale, ci saranno spettacoli di musica e danza e animazione per i più piccoli in compagnia di Seconda Stella Eventi.

Sarà l’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio all’insegna della tradizione e della convivialità”.