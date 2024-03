Successo per la Sardegna al programma “Affari tuoi” con Gianmarco e Alessio da Terralba

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gianmarco e Alessio da Terralba vincono “solo” 30 mila euro ma conquistano pubblico e presentatore: ancora un successo per la Sardegna al programma “Affari tuoi”, la giovane coppia col pacco 11, è stata protagonista indiscussa della trasmissione in onda su Rai 1. Belli e giovani, 28 e 31 anni, hanno sfidato la sorte per cercare di vincere il bottino più alto messo in palio, 300 mila euro: missione fallita, il paracadute è comunque una bella cifra, 30 mila euro, e poi si sa, il detto narra “sfortunato al gioco, fortunato in amore” e così è per i due ragazzi che, insieme da due anni, hanno raccontato sogni ed emozioni e la necessità di affrontare le spese quotidiane con, magari, più tranquillità. Questo non gli ha permesso di tentare oltre la fortuna nonostante aver anche cambiato pacco, in origine avevano il numero 12, e hanno accettato l’offerta da parte del Dottore: 30 mila euro. Troppo alto, infatti, il rischio di perdere tutto. Per la cronaca, il loro pacco conteneva 75 mila euro ma tornano a casa con il sorriso e la felicità di una coppia innamorata.