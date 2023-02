Storica svolta per Sestu, sì alla metropolitana leggera: primi viaggi nel 2028

Sì alla metropolitana a Sestu entro il 2028. Ci sono quarantuno milioni di euro, soldi della Regione, per creare i collegamenti tra il paese e il Policlinico di Monserrato e, da lì, sino alla stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari. Correrà lungo la strada Sestu-Monserrato, tra terreni agricoli e i quartieri Dedalo e Villaggio Ateneo e lungo la strada Pitzu Pardu a Selargius. Gli operai dell’Arst avranno a disposizione poco meno di cinque anni per finire i lavori. Tutto dovrà essere pronto entro il 31 dicembre del 2027. Un altro tassello, in attesa delle novità per quanto riguarda un altro tratto molto importante, quello tra Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Soddisfatto il consigliere regionale Michele Cossa, che da tanto tempo si è battuto per il sì definitivo ai convogli tra Sestu e Cagliari: “La linea della metropolitana leggera Sestu Policlinico è strategica non solo per Sestu ma per l’intera Area vasta di Cagliari. Cambierà radicalmente le abitudini di mobilità dei cittadini e avrà un fortissimo impatto positivo sia sul piano economico che ambientale. Sestu diventerà uno dei comuni sardi meglio serviti dal trasporto pubblico”. Lo sottolinea il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, che da moltissimi anni si batte per la realizzazione del progetto, riuscendo a farlo inserire tra le priorità nella programmazione degli interventi sul trasporto pubblico locale in Sardegna. “Arst, nonostante i soliti rallentamenti burocratici, sta procedendo speditamente con la progettazione dell’opera, e speriamo possa rispettare i tempi imposti dal finanziamento per la sua realizzazione, il 31 dicembre 2027”, continua l’ex sindaco di Sestu. “Il nostro Comune è uno di quelli con le migliori prospettive di sviluppo economico. In prospettiva dobbiamo puntare a chiudere l’anello verso l’aeroporto ma soprattutto servire quella che è diventata la più importante area commerciale della Sardegna, fortissimo catalizzatore di traffico”.