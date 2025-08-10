Un grosso incendio tra Dolianova e Serdiana sta mobilitando da ore squadre a terra, elicotteri e due Canadair. Durante le operazioni di rifornimento, una scena insolita ha sorpreso i bagnanti del Poetto di Quartu. Un bagnante ha ripreso il momento in cui uno dei velivoli, dopo aver prelevato acqua dal mare, sembra calcolare male la distanza dalla riva e decide di sganciare il carico appena raccolto. “Spavento e stupore in spiaggia”, racconta chi ha assistito alla scena. Ancora una volta, la Sardegna si ritrova piegata dagli incendi, con il fuoco che minaccia territori e comunità in piena estate.