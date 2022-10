Sos a Radio Zampetta Sarda; cercasi balia per 2 gattini abbandonati in una busta di plastica. Segue l’ appello di Roberta Loi. “La settimana scorsa dentro una busta di plastica a Cagliari, ho trovato due gattini appena nati. Li sto accudendo, con attenzione, ma purtroppo per problemi lavorativi, la settimana prossima non potrò occuparmene. Cerco qualcuno che possa seguirli, sarebbe perfetto trovare una gatta in allattamento che possa alimentarli in modo naturale.

Potete contattarmi al 3463695805

Roberta”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna