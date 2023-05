Sos a Radio Zampetta: “Quattro micini di poche settimane soli tra le dune di Portixeddu, chi li salva?”

Sos urgente: 4 micini di poche settimane, soli tra le dune di Portixeddu. Chi li salva?

L’ appello di Martina:

“Salve sono una volontaria toscana e ogni tanto aiuto, come posso, i volontari delle altre regioni. Ieri è apparso un post su un gruppo di Oristano, Sardegna, dedicato agli animali da aiutare, scritto da Gli Amici di Tomy&Romy. Hanno raccolto l’appello di due turisti che hanno trovato 6 gattini abbandonati, affamati e magri, nelle dune di Portixeddu. La mamma non é stata vista.

Chi ha segnalato non li ha recuperati. Ieri un ragazzo è andato a cercarli e ne ha trovati 2 ma ne restano ancora fuori 4, soli, senza cibo, tra le dune di sabbia, nel nulla.

Non si riesce a trovare nessuno che li recuperi.

Serve aiuto. Se conoscete gruppi della zona o volontari o chiunque possa fare qualcosa…mettetemi in contatto, grazie

I gattini sono vicini ad un bunker sul sentiero, il numero 6..queste le informazioni fornite.

Chi li recupera può portarli alla Clinica Veterinaria Duemari che si è resa disponibile.

Di seguito le foto fatte dai turisti.

Grazie

