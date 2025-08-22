Sinnai piange una giovanissima vita, Matteo Lai, morto a seguito dei gravi traumi dopo un incidente in scooter a Tasonis lo scorso 15 agosto. Una settimana di lacrime e speranza per Matteo, ricoverato in condizioni disperate al Brotzu di Cagliari e che questa mattina si è spento per sempre.

Un’intera comunità è scossa per la perdita del 19enne, giocatore di rugby a Capoterra. Commossa la Sindaca di Sinnai Maria Barbara Pusceddu, che ha annunciato il rinvio della festa di questa sera con protagonista il famosissimo Dj Sandro Murru: “Come sindaca di Sinnai, e a nome di tutta l’Amministrazione comunale, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del giovane Matteo tragicamente scomparso nell’incidente avvenuto a Tasonis.Questa perdita ha colpito tutti noi: la nostra comunità è scossa e partecipa con dolore a questo lutto così grande. Per rispetto, l’evento “Sandro Murru DJ Show”, previsto per venerdì 22 agosto in Piazza Sant’Isidoro, sarà rinviato”

Le fa eco lo stesso Murru con un messaggio social: “R.I.P. Matteo Condoglianze alla famiglia e agli amici. Il dj show sarà spostato fra sette giorni nell’ orario dalle ore 22 alle 24”.

Ore di dolore e di raccoglimento per un ragazzo conosciuto e amatissimo la cui perdita lascia sgomenti.