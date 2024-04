Siliqua, deraglia un treno nella notte e sveglia tutto il paese: paura ma nessun ferito

Treno deraglia dai binari durante la notte: paura tra i cittadini che sono stati svegliati dal forte boato causato dal convoglio. Il mezzo ha terminato la sua corsa sulla parete in pietra che conduce al cavalcavia, tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i residenti limitrofi ai binari della ferrovia: un convoglio, addetto alla manutenzione ordinaria proveniente da Iglesias, per cause ancora da accertare, è deragliato durante la corsa. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, sotto il ponte della ss 293: “È stato un colpo violentissimo” racconta una cittadina. “All’inizio pensavo fosse una bomba, poi mi sono affacciata e ho visto il mezzo fuori dai binari”.