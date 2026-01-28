Controlli a tappeto nel centro di San Vito nella mattinata di oggi, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno dato il via a un servizio straordinario di verifica sugli esercizi pubblici.

L’attività, condotta con il supporto dei militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, ha interessato diverse attività commerciali, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità delle posizioni occupazionali e tutela della salute dei clienti.

Nel complesso, la maggior parte degli esercizi controllati è risultata conforme alle disposizioni vigenti. Tuttavia, l’attenzione dei carabinieri si è soffermata su un bar situato nel cuore del centro cittadino, dove sono emerse alcune irregolarità significative.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato carenze legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la mancata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, oltre all’inosservanza delle procedure previste per la corretta valutazione dei rischi. Violazioni che hanno fatto scattare la segnalazione del socio amministratore dell’attività alla Procura della Repubblica di Cagliari.

A suo carico sono state contestate sanzioni penali di natura pecuniaria per un importo complessivo pari a circa 3.275 euro. I controlli, fanno sapere i carabinieri, rientrano in una più ampia strategia di prevenzione volta a garantire sicurezza, legalità e tutela della salute nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico.