Settimo San Pietro, recinzione più alta nell’area cani e una staccionata per la sicurezza dei bambini

“Il parere dei cittadini è importante per chi amministra una comunità e spesso l’ascolto delle proposte costruttive può aiutare un generale miglioramento.

È con questo spirito che si è deciso di accogliere alcuni suggerimenti dei cittadini, sia nella nuova area di sgambamento per i cani dove si è provveduto a sollevare ulteriormente la rete di recinzione in modo da garantire una maggiore sicurezza, ma anche nell’attiguo parco comunale dove si sta realizzando una staccionata di protezione, anch’essa per garantire l’incolumità dei fruitori dell’area, in particolare quella dei bambini che vi giocano” ha spiegato il sindaco Gigi Puddu. Un parco che accoglie giochi e momenti di svago dei più piccoli come passeggiate e momenti di relax dei più grandi, quello che è da mesi interessato da una serie di lavori messi in campo dal Comune. L’area cani è la novità assoluta, uno spazio dove anche gli amici a quattro zampe possono correre liberi. I proprietari degli animali hanno ben accolto l’iniziativa segnalando, però, la recinzione troppo bassa per i cani più agili e attivi. Problema risolto: la rete è stata innalzata. Non solo: “È prevista anche la realizzazione di una recinzione divisoria tra due parti, una utilizzabile dai cani di taglia grande e l’altra per i cani di taglia più piccola” ha concluso Puddu.