Settimo San Pietro in festa per il compleanno speciale di Maria Carta: 102 candeline

“Tantissimi auguri oggi a Maria Carta classe 1921 che oggi compie la bellezza di 102 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari” ha espresso il primo cittadino. La sala da pranzo è ornata con le bandierine rosa e sul tavolo una torta con il numero 102: il tempo per tzia Maria sembra essersi fermato, il suo viso luminoso non dichiara la realtà dei fatti, ossia che ha già vissuto per oltre un secolo. Una festa e le foto di rito sono obbligatorie, i centenari sardi, studiati e ammirati in tutto il mondo, vanno premiati e valorizzati e, perché no, è bene vantarsi della longevità che caratterizza gli abitanti della terra dei nuraghi.