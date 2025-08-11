È l’assessore all’ambiente Roberta Argiolas che spiega i motivi per il quale il cantiere è stato fermato: “L’ordinanza regionale sul caldo estremo prevede la sospensione di alcune attività per garantire la sicurezza degli operatori in cantiere”.

E così farà il Comune di Sestu al fine di tutelare la sicurezza di chi opera all’aperto. Il meteo prevede una settimana in cui caldo e afa prenderanno nuovamente il posto dell’estate mediterranea, quella che, sino a non tanti anni fa, dominava i mesi da giugno a settembre. Caldo si, ma sopportabile, non da togliere il fiato come accaduto da fine giugno a fine luglio. E ora quell’abbraccio rovente proveniente dall’Africa si è nuovamente presentato in Italia, mettendo a rischio la salute di tutti.

In questo periodo di stop ai lavori, è previsto anche l’ampliamento del progetto: “Grazie all’incremento di nuove risorse economiche, è in corso una variante che permetterà di realizzare un parco attrezzato e completo, che comprenderà: percorso pedonale con sasso lavato, nuove alberature e arbusti, area relax con panchine, illuminazione pubblica, area attrezzata per lo sport all’aperto.

Si è consapevoli del disagio che questa sospensione può comportare, ma l’attesa sarà ripagata da uno spazio verde più bello, funzionale e accogliente, pronto entro l’autunno per essere vissuto e apprezzato da tutta la comunità”.