Sestu, soppresse per lavori due fermate dell’Arst: ecco i percorsi alternativi da domani

Si rende noto che da Lunedì 27 Gennaio, per consentire la realizzazione dei lavori stradali in via San Gemiliano a Sestu, i servizi di trasporto pubblico di Arst dovranno temporaneamente adottare alcuni percorsi alternativi.

Saranno inoltre soppresse sino al termine dei lavori stradali:

la fermata di Via San Gemiliano, altezza Capolinea,

infine, la fermata di Via Parrocchia – Piazza Giovanni XXIII.

Per maggiori informazioni, Arst invita i viaggiatori a consultare il sito internet: www.arst.sardegna.it.