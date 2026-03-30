Nuove segnalazioni per gli esemplari che aggrediscono gli altri animali, soprattutto gatti, che per istinto azzannano sino a lasciarli in terra privi di vita.

“Dopo ciò che è successo negli ultimi giorni con la questione dei 2 pitbull liberi, niente è ancora cambiato”: vengono avvistati soprattutto in via Napoli, strada di passaggio anche per andare al campo da calcio, “cosa si sta aspettando ancora?” interrogano i cittadini.

Una questione che tiene banco, considerato il timore che questi esemplari possano attaccare anche altri cani tenuti al guinzaglio. “L’ideale sarebbe che chi li avvista non li perda di vista e chiami subito i carabinieri o i vigili in modo da far verificare chip e poi agire di conseguenza” propone un residente tramite i social.

“I cani non hanno colpa di tutto ciò” espone un altro cittadino: per legge non possono essere lasciati liberi dal padrone, sia per la loro incolumità che per quella degli altri, ma, nonostante il grande interesse a riguardo, continuano a vagabondare tranquilli e ad aggredire qualsiasi felino incontrano lungo la loro strada.