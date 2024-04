Sestu, furgoni presi di mira durante la notte: finestrini spaccati per rubare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Furgoni presi di mira durante la notte, finestrini spaccati per rubare quel poco che si trova al loro interno: documenti, libretto di circolazione, una chiave inglese e anche un parasole sono il magro bottino raccattato dai malviventi. Non indifferenti, invece, i danni ai mezzi e i disagi recati ai proprietari. Agiscono durante la notte, spaccando il vetro del finestrino, per aprire lo sportello e frugare l’interno dell’abitacolo a caccia di qualcosa da rubare. Poco o nulla il ricavato economico, solo danni, non pochi, ai quali i proprietari dovranno rimediare. L’ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, zona via Repubblica, il proprietario del mezzo è ora alla ricerca dei documenti che sono stati sottratti. Non è un caso isolato, e riguarda proprio i furgoni, parcheggiati, e pronti all’uso per andare al lavoro.

“A mio padre venerdi notte invece” racconta un cittadino.

“anche il nostro furgone lunedì notte, è stato rubato il libretto di circolazione e il parasole” spiega un altro residente.

“Il mese scorso è successo anche a noi”: insomma, non solo automobili bensì anche mezzi che solitamente vengono usati per lavorare sono presi di mira, un’escalation di furti che sembra proprio non arrestare.