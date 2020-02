Sestu, tagliati 5 ficus in pieno centro: “Le loro radici hanno distrutto i marciapiedi”

Il Comune di Sestu riqualifica, dopo tanti anni, alcune strade del centro: via Ottaviano Augusto, via Marzabotto, via Costituzione e via Cagliari, entro qualche settimana, avranno marciapiedi e sottoservizi nuovi. Piccolo (fino a un certo punto) particolare: per svolgere le operazioni di restyling è stato necessario abbattere “cinque alberi” che, a detta dell’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Secci, “con le loro radici avevano gravemente danneggiato il selciato e i sottoservizi”. Tutti gli alberi tagliati erano stati piantumati trent’anni fa e qualche cittadino, alla vista delle motoseghe degli operai, avrebbe storto il naso. “Alcuni erano addirittura malati, i loro tronchi erano vuoti”, precisa la sindaca. “Teniamo al verde, ma anche ai pedoni. Tra essi ci sono mamme in gravidanza o con i passeggini, anziani, persone con disabilità o comunque con problemi di deambulazione. Cittadini che hanno tutto il diritto di camminare in sicurezza. Se questi lavori comporteranno il sacrificio di alcuni alberi non è per mancanza di sensibilità da parte della Giunta comunale. Chi amministra ha il dovere di tutelare gli interessi di tutti, ma soprattutto di garantire la sicurezza”.

In un futuro nemmeno troppo lontano, però, il verde tornerà a colorare le vie centrali di Sestu rimaste orfane degli alberi: “La nostra amministrazione ha tanto a cuore il verde pubblico, tanto è vero che sono stati eseguiti numerosi interventi in tutto il centro abitato e altri sono in fase di realizzazione: penso, per esempio, alle 43 aiuole che saranno ripiantumate a breve”.