Sestu, ennesima macchina rubata nel cuore della notte: a Cortexandra l’ultimo furto di una lunga serie che getta nello sconforto la proprietaria.

È una Panda Fiat grigia questa volta, ma i ladri di automobili non hanno preferenze: tutto ciò che possono, portano via. Si susseguono così gli annunci anche lanciati sui social al fine di far girare presto la voce e sperare di recuperare il proprio veicolo sottratto.

Sono soprattutto i centri dell’hinterlad di Cagliari che registrano il maggior numero di furti di auto: Assemini, Quartu Sant’Elena, Selargius, Sestu. Un danno ingente per i proprietari che si ritrovano a piedi la mattina quando non trovano più la macchina dove era stata parcheggiata la sera prima.

“Chiunque avesse informazioni contatti le forze dell’ordine” spiega la proprietaria della Panda.