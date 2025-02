Viaggio tra le tappe del Sud Sardegna per la festa più allegra dell’anno, Serdiana non è esente e si prepara a far incetta di coriandoli e zeppole per vivere il carnevale in piazza, tra musica e divertimento. Un sipario speciale è stato organizzato per i più piccoli, mascherine e tanti libri in mano per un laboratorio creativo e di animazione alla lettura per i cittadini dai 3 anni in su. Non occorre prenotarsi ma è obbligatorio presentarsi mascherati: l’atmosfera, così, sarà ancora più coinvolgente. L’appuntamento è per stasera, dalle 16 alle 17,30 presso i locali della biblioteca Saba.

Domenica spazio anche ai più grandi, la Pro Loco chiede: “Siete pronti ad indossare la vostra maschera migliore e fare scorta di coriandoli e stelle filanti?

Allora non perdete l’appuntamento con il Carnevale serdianese”.

Domenica 2 marzo, alle 15:30, in Piazza Eroici Caduti, il via alla sfilata per le vie del paese.

Percorso: p.zza Eroici caduti – via XX settembre – via Dante – Via Foscolo – viale Repubblica – via Roma – via Mons. Carta – via Manno – via Satta – via E. D’Arborea – via Garibaldi – p.zza Eroici Caduti.

“Al termine della sfilata proseguiremo la festa in piazzetta, tra musica e animazione per i più piccoli, dove saremo ben lieti di offrire le zeppole a tutti i partecipanti”. Nella foto, i Messicani, (Pro Dolia) che si sono aggiudicati il 3° posto nella categoria gruppi nel carnevale di Dolianova “che con 70 figuranti hanno colorato e danzato per le vie del paese” una settimana fa.