Serdiana, al via i lavori nella condotta colabrodo, dopo 10 anni di attesa, la svolta. Possibili disservizi dal 10 al 13 marzo. Acqua ovunque tranne che nei tubi: un problema non indifferente che, per tanto tempo, è stato segnalato e denunciato dai cittadini e dalle istituzioni locali. Ora la svolta, che segue la forte presa di posizione da parte del sindaco Maurizio Cuccu che, anche recentemente, ha messo in evidenza il grave danno per tutti. Una lotta sempre aperta quella contro la siccità, poche pioggie e troppi gli sprechi che impediscono al bene primario di giungere completamente destinazione. Il risultato? Campi allagati, agricoltori imprigionati nel fango e rubinetti in funzione con il contagocce per far bastare l’acqua. Una situazione non più tollerabile: lo spreco d’acqua, insomma, è finito in procura.

Ora la bella notizia, con la speranza che questi lavori siano risolutivi per metter fine all’annosa questione.

“Si provvederà alla riparazione urgente della condotta adduttrice in cemento pressato DN 700 in Località Acquasassa e in Località Sa Frisa (Comune di Serdiana) ramo acquedotto Donori – Sestu, per la cui esecuzione si rende necessaria una riduzione nell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni, compreso il collegamento a bocca di serbatoio sito in Via Mario Melis nel Comune di Serramanna, dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e comunque sino al termine dei lavori” si legge nella nota di Abbanoa. “Le reti idriche dei Comuni saranno alimentate dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento. Potrebbero verificarsi dei cali di pressione durante la giornata e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. Abbanoa provvederà a dare comunicazione all’utenza sul sito aziendale”.