Un piccolo cratere quello che è comparso accanto a un tombino, ben monitorato dai cittadini che, senza esitare, hanno subito comunicato l’accaduto anche attraverso i social al fine di avvisare più residenti possibili del potenziale pericolo per chi transita nella via. Non solo: informato del fatto anche l’assessore Gigi Gessa che ha garantito, per questa mattina, l’intervento da parte degli operai per ripristinare l’asfalto.