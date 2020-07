Selargius, una pavimentazione tutta in granito al posto dei sanpietrini: “Così stiamo rifacendo il trucco alle strade”

Entro fine agosto è prevista la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano il centro storico di Selargius: l’idea da parte del comune di sostituire i Sanpietrini con una pavimentazione in granito. Anche quest’anno è stato necessario intervenire nelle vie interne della cittadina, lavori essenziali per la sicurezza soprattutto dei pedoni, priorità dell’amministrazione comunale come conferma l’assessore ai Servizi tecnologici, Manutenzione strade, Viabilità, Arredo urbano e Parchi Gigi Gessa: “La sicurezza nelle strade è stata e continua ad essere una delle nostre priorità, lo conferma il fatto che nel corso di questi anni abbiamo investito nella viabilità oltre tre milioni di euro: risorse utilizzate per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, dei marciapiedi e per la messa in sicurezza. A fine agosto, salvo impedimenti, dovrebbero concludersi gli interventi attualmente in corso di manutenzione straordinaria delle strade del centro storico che prevedono il ripristino del ciottolato nelle vie San Lussorio, Gallus, Manin, San Nicolò e Piazza Maria Vergine Assunta. Un intervento che si ripete ogni anno e mostra l’inadeguatezza della scelta progettuale fatta nel 2004, dall’Amministrazione di allora. Per limitare i disagi alla cittadinanza abbiamo deciso di procedere per tappe, ma ovviamente è nostra intenzione rimediare agli errori commessi in passato, per questo abbiamo avuto un incontro con la Regione per trovare una soluzione alternativa ai sanpietrini, non adatti a strade con elevato traffico veicolare e di mezzi pesanti. L’idea è di sostituire l’attuale pavimentazione con altre di granito, un’opera che comporterebbe una spesa di circa due milioni, risorse che in questo periodo di forte crisi preferiamo utilizzare per aiutare i nostri concittadini in difficoltà”.

Non solo le vie del centro storico sono interessate da lavori finalizzati a migliorarne la viabilità. “Insieme all’assessorato ai Lavori pubblici – spiega Gessa – nelle arterie più trafficate e in prossimità di scuole e parchi sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati, e in molti casi si è proceduto anche al rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Abbiamo recentemente concluso i lavori di riqualificazione dell’asse viario e di messa in sicurezza di via della Scienza, grazie a un finanziamento della Protezione Civile di 160 mila euro che ci ha permesso di procedere con la bitumazione e la realizzazione della segnaletica stradale nel tratto compreso tra la 387 e l’Osservatorio Astronomico”.

È stata ultimata anche la strada di collegamento tra via Simon Mossa e via Metastasio, che consentirà alla parte vecchia di Su Planu di collegarsi a quella più recente, che permette anche il passaggio di una circolare interna.

Intanto sono in corso i lavori per il completamento della rotatoria a Is Corrias, che migliorerà la viabilità interna dell’intero rione, e sempre in tema di rotatorie, entro l’anno inizieranno i lavori per la realizzazione della rotonda un via Nenni. “Proseguiamo inoltre con l’abbattimento delle barriere architettoniche – conclude l’assessore – con l’obiettivo di rendere Selargius una città a misura di tutti”.